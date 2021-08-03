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Giriş Tarihi: 3.8.2021 07:38 Son Güncelleme: 3.8.2021 07:38

Instagram çöktü mü? Instagram feedback required ne demek? "İnstagram daha sonra tekrar dene hatası ne zaman düzelir?"

Instagram çöktü mü? Instagram feedback required ne demek? İnstagram daha sonra tekrar dene hatası ne zaman düzelir?

Dünya çapında kullanımda olan popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram’ı gece saatlerinde kullanmak isteyenler son dakika feedback required hatasıyla karşı karşıya kaldı. Paylaşım yapmak isteyen ve aldığı hata sonucu başarılı olamayan ve daha sonra tekrar dene hatası alan instagram kullanıcıları merakla Instagram çöktü mü, feedback required ne demek? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan feedback required ne demek? sorularının yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Sayısı milyonları aşan kullanıcı sayısıyla en popüler mobil uygulamalar arasında yer alan fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram'ı kullananlar gece saatlerinde paylaşım yapmak istediklerinde feedback required ve yeniden dene şeklinde son dakika hata uyarısıyla karşılaştı. Bu gelişme sonrası Instagram çöktü mü, feedback required ne demek? soruları üzerinden yapılan araştırmalar giderek yoğunlaştı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, FEEDBACK REQUİRED NE DEMEK?

İnstagram çöktü mü sorusu yanıtları ve feedback required hatası ile ilgili son dakika detayları şöyle;



İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

2 Ağustos saat 23:58 sularında ünlü fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram'a giriş yapan kullanıcılar "Daha sonra tekrar dene" ve "feedback required" şeklinden uyarılar almay başladı. Uygulama üzerinde yapılan işlemlerin topluluk kurallarının korunması nedeniyle sınırlandırıldığı da belirtilen uyarıyı görenler bu duruma bir anlam veremeyerek konuyla ilgili bilgi sahibi olmak için Instagram çöktü mü? Instagram feedback required ne demek? gibi sorular üzerinden araştırma yapmaya başladı. Söz konusu hataya ilişkin instagram tarafından resmi hesap aracılığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada bazı ınstagram kullanıcılarının sorun yaşadığını ve en kısa sürede düzeltmek için çalışıldığı bildirildi.

İşte o Tweet;

Instagram resmi hesabı daha sonra ise söz konusu sorunun çözülmüş olduğuna ilişkin yeni bir Tweet paylaşarak kullanıcıları bilgilendirdi.

İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİRED NE DEMEK?

Instagram feedback required uyarısı, geri bildirim gerekli anlamına gelmektedir. Uygulamada çıkan daha sonra tekrar dene uyarısıyla ilgili olarak uygulamada çıktığı düşünülüyor.

İNSTAGRAM DAHA SONRA TEKRAR DENE HATASI NE ZAMAN DÜZELİR?

Instagram kullanıcılarının işlem yaptıklarında karşılarına çıkan daha sonra tekrar dene hatasının ne zaman düzeleceğine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor.



İNSTAGRAM TOPLULUK KURALLARI NEDİR?

Instagram resmi internet sitesinde yer alan topluluk kuralları metninde şu ifadeler yer alıyor;

Instagram'ın insanların ilham alabileceği ve kendilerini ifade edebileceği özgün ve güvenli bir yer olarak kalmasını istiyoruz. Bu topluluğu daha da iyi hale getirmemize yardımcı olun. Yalnızca kendi fotoğraf ve videolarınızı yükleyin ve yasalara daima uyun. Instagram'daki herkese saygı duyun. İnsanlara spam göndermeyin veya çıplaklık barındıran içerikler paylaşmayın.

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Instagram çöktü mü? Instagram feedback required ne demek? "İnstagram daha sonra tekrar dene hatası ne zaman düzelir?"
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