Instagram çöktü mü? Instagram feedback required ne demek? "İnstagram daha sonra tekrar dene hatası ne zaman düzelir?"

Sayısı milyonları aşan kullanıcı sayısıyla en popüler mobil uygulamalar arasında yer alan fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram'ı kullananlar gece saatlerinde paylaşım yapmak istediklerinde feedback required ve yeniden dene şeklinde son dakika hata uyarısıyla karşılaştı. Bu gelişme sonrası Instagram çöktü mü, feedback required ne demek? soruları üzerinden yapılan araştırmalar giderek yoğunlaştı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, FEEDBACK REQUİRED NE DEMEK?

İnstagram çöktü mü sorusu yanıtları ve feedback required hatası ile ilgili son dakika detayları şöyle;