Böylesi ilk kez oldu! Bir mektup ve kediyi...

Bugüne kadar pek çok sinema filminde veya haberlerde bakamadıkları veya başka nedenlerden dolayı, yeni doğan bebeğini polis merkezi, hastane önü, çocuk yuvası veya cami önüne bırakanları gördük. Ancak Kocaeli'nde belki de ilk kez cins bir kedi sahipleri tarafından yazılı bir mektupla birlikte veteriner kliniği önüne bırakıldı. Durumu sabah saatlerinde kliniğe gelince fark eden görevliler ve çevredeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

MEKTUPLA VETERİNER ÖNÜNDE

İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir veteriner kliniğinde, gören ve duyanları şaşırtan bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde kliniğe gelen görevliler ve çevredeki vatandaşlar, evcil hayvan taşıma çantası içinde cins bir kedi ve üzerine iliştirilmiş bir mektup buldu.

ÇALMADIĞIMIZ KAPI KALMADI

Görevliler, mektupta yazan "Adı şila 26 Mayıs doğumlu 14 aylık. Ben hayatımın en büyük hatasını yapıp kedimi çiftleştirdim. 22 Mayısta doğum yaptı. Doğumdan sonra erkek kedinin ailesi yavruları görmeye gelince, sakin yavrum saldırganlaşmaya başladı. Çocuklara bize saldırmaya başladı. O günden beri çok uğraş verdik. Gitmediğimiz veteriner kalmadı. Bir türlü düzelmedi. Yetişkinlerden ziyade hep çocuklara saldırganlık gösterdi. Biz kedi tüccarı değiliz. Yavrularını sahiplendirdik. Ama anneleri için çalmadığımız kapı kalmadı. Ailecek bütün yaşamımız onunla beraber alt üst oldu. Sizler yardıma muhtaç hayvanları tedavi edip sahiplendiriyorsunuz. Ne olur onu da tedavi edin ve sahiplendirin. Sokakta yaşayamaz. Çocuklarım ondan o kadar çok korkuyor ki hayır fobilerinin oluşmasından korkuyorum. Ona güzel bir yuva bulun. Ne olur. Benim kızım önce Allah'a sonra size emanet" satırlarını okuduktan sonra, hem sahibinin hem de kendinin durumuna üzülerek kediyi kliniğe aldı.