Cehennem sıcakları geldi! Bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Meteoroloji hava durumu tahminlerinde gelen son dakika açıklamalarına göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi beklentiler arasında yer alıyor. Öte yandan vatandaşlar "Bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, sıcaklıklar ne zaman düşecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul ve il il hava durumu sıcaklık tahminleri…
SICAKLIKLAR ARTIYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.