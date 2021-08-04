Çiçek hastalığı paniği: Köyler ve mahalleler karantinada...

Açıklamada; "30 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren karantina altında olan köylere ve mahallelere küçükbaş hayvan girişi, çıkışı ve hayvanların merada otlatılması ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Alım satım yapanlar hakkında idari cezai işlem uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.