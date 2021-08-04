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Giriş Tarihi: 4.8.2021 10:38 Son Güncelleme: 4.8.2021 11:10

Çiçek hastalığı paniği: Köyler ve mahalleler karantinada...

İHA
Çiçek hastalığı paniği: Köyler ve mahalleler karantinada...

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde küçükbaş koyun ve keçilerde çiçek hastalığı görüldü. Çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçesine bağlı bazı köy ve mahallede karantina uygulaması başlatılırken ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde küçükbaş hayvan girişi, çıkışı ve hayvanların merada otlatılması yasaklandı.

Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçesinde 4 köye ve 8 mahalleye hayvan giriş ve çıkış yasağı uygulanıyor.

Pazarlar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Simav İlçesi Küplüce köyünde koyun-keçi çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçe merkezi, Örey köyü, Orhanlar köyü, Yenice köyü, Akşinik köyü ve Yakuplar Mahallesi karantina altına alınmıştır. " denildi.

Açıklamada; "30 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren karantina altında olan köylere ve mahallelere küçükbaş hayvan girişi, çıkışı ve hayvanların merada otlatılması ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Alım satım yapanlar hakkında idari cezai işlem uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Çiçek hastalığı paniği: Köyler ve mahalleler karantinada...
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