Hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Yanan 33 evden geri enkaz kaldı





'ALTINLARIM VE PARAM VARDI'

Fatma Karataş, "Evlerimiz yandı, zararımız büyük, bütün eşyalarımız yandı. Altınlarım ve param da vardı, onlar da yandı" derken, evi yanan Gülinaz Tuzlu da "Yangın sırasında buradaydım, nasıl yandığını bilmiyorum. Nasıl çıktı, anlamadık. Evimiz de yandı, hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.