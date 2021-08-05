Adana’da üniversite bahanesiyle kandırdı! İşkenceyle tecavüz etti





"BOĞAZINI SIKIP 4 KEZ TECAVÜZ ETTİ"

Ali Y. D. genç kızdan bir takım resmi evrak istedikten sonra onu evrakları bırakması için eve çağırdı. Diplomasını, kimlik fotokopisi ve ikamet bilgilerini verilen adrese getiren E.K., eve girdiği zaman Ali Y. D., tarafından fotoğrafları çekilmeye başlandı. Zanlı çektiği fotoğrafları 'Dekan' diye kaydettiği kişiye gönderdikten sonra E.K.'yi zorla öpmeye başladı. Ali Yusuf D., genç kızın karşı koyması üzerine E.K.'nin boğazını sıkarak tokat attı ve bir çok kez tecavüz etti. Şüpheli E.K.'nin boğazını sıktı ve ona istediği bir takım sözleri zorla söyleterek videoya kaydettikten sonra "Ben sana zorla bir şey yapmadım kanıtım var. Artık evden gidebilirsin" dedi.

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