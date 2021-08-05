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Giriş Tarihi: 5.8.2021 11:48

Avrasya Tüneli girişinde otomobil takla attı

DHA
Avrasya Tüneli girişinde otomobil takla attı

Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde meydana gelen kazada otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazada ağır bir şekilde yaralandı.

Kaza, dün 16.30 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Kenndy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. A.A (47) isimli otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Avrasya polis uygulama noktası trafik dubalarına ve 3 farklı otomobile çarptıktan sonra takla attı. Polis noktasında bulunan polisler kazayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri takla atan otomobilin sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kazada diğer otomobil sürücüler kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

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Avrasya Tüneli girişinde otomobil takla attı
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