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Giriş Tarihi: 6.8.2021 00:21

Belediye Başkanı yardım aracını kendi eliyle yükledi

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Belediye Başkanı yardım aracını kendi eliyle yükledi

Bartın'ın Amasra ilçesi Belediye Başkanı Recai Çakır orman yangını çıkan yerlere gönderilmek üzere 2 kamyon su şişelerini, işçileri ile birlikte yükledi. Başkan Çakır, "Zaman birlik ve beraberlik zamanı" dedi.

Akdeniz ve Ege bölgesinin bazı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında mücadele eden orman işçi ve diğer görevlilere başta su olmak üzere yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için tüm Türkiye seferber olmuş durumda.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Yangınlarda kahramanca mücadele eden görevlilerimize can olmak istedik. Sıcak ta mücadele eden ekiplerin en büyük ihtiyacı su oluyor. Bunun için 6 bin nüfuslu ilçemizde hemen bir kampanya başlatıp, halkımızda desteği ile 2 kamyon suyu yangın bölgesine gönderdik. Oradaki kahramanlarımıza afiyet olsun. Gün birlik ve beraberlik günüdür, bu yaraları hep birlikte saracağız. İler ki zamanlarda da evleri yanarak mağdur olan köylü vatandaşlarımıza da destek olacağız, bu konu da çalışmalarımız sona ermek üzere" dedi.

Belediye Başkanı Recai Çakır bu suların bir an önce oradaki görevlilere ulaşması için araçlara yüklemede işçi kardeşlerimize yardımcı oldum, bu bir insanlık görevi idi olay bundan ibaret dedi.

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Belediye Başkanı yardım aracını kendi eliyle yükledi
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