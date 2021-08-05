Esra Hankulu neden ve nasıl öldü? Esra Hankulu’yu Ümitcan Uygun mu kim öldürdü?

Aleyna Çakır davasıyla uzun bir süre gündemde kalan Ümitcan Uygun, yeni bir olay ile daha gündeme adeta bomba gibi düştü. 18 gün önce cezaevinden tahliye edilen Ümitcan Uygun ile aynı odada kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü olarak bulundu. Olay yerine ait kamera kayıtları incelenirken Esra Hankulu'nun geceyi Ümitcan Uygun ile geçridiği öğrenildi. Bu şüpheli ölümün ardından Esra Hankulu neden ve nasıl öldü konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan, Esra Hankulu'yu Ümitcan Uygun mu öldürdü sorusu da en çok araştırılanlar arasında öne çıktı. Peki, Esra Hankulu'yu kim öldürdü? İşte, son dakika haberinin detayları