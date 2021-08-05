Hırsızlık ihbarına giderken kazada şehit oldu! Kazada şehit olan polisten geriye tatil pozları kaldı!

Komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile diğer aracın sürücüsü Talip Güneş'in hayati tehlikelerinin bulunduğu, yanındaki İbrahim Güneş ile Fatih Güneş'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.





İkindi namazını müteakip, memleketi Ödemiş'te son yolculuğuna uğurlanan şehit polis İbrahim Okçu'nun (36), 7 yıl önce PTT'de çalışan Derya Okçu (37) ile evlendiği ve Dilruba (6) ile Eslina (4) adını verdikleri 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.





Geride ise eşi ve kızlarıyla birlikte kazadan kısa bir süre önce Kuşadası'nda tatil sırasında çekildikleri mutluluk pozları kaldı.