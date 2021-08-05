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Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:23

Hırsızlık ihbarına giderken kazada şehit oldu! Kazada şehit olan polisten geriye tatil pozları kaldı!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hırsızlık ihbarına giderken kazada şehit oldu! Kazada şehit olan polisten geriye tatil pozları kaldı!

İzmir'de, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 15 yıllık polis memuru İbrahim Okçu (36), komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile birlikte hırsızlık ihbarına giderken, polis otosunun kontrolünü kaybetti. Refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Talip Güneş'in kullandığı otomobile çarpışan polis otosunun sürücüsü İbrahim Okçu, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kurtarılamayarak şehit oldu.

Komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile diğer aracın sürücüsü Talip Güneş'in hayati tehlikelerinin bulunduğu, yanındaki İbrahim Güneş ile Fatih Güneş'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.



İkindi namazını müteakip, memleketi Ödemiş'te son yolculuğuna uğurlanan şehit polis İbrahim Okçu'nun (36), 7 yıl önce PTT'de çalışan Derya Okçu (37) ile evlendiği ve Dilruba (6) ile Eslina (4) adını verdikleri 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.



Geride ise eşi ve kızlarıyla birlikte kazadan kısa bir süre önce Kuşadası'nda tatil sırasında çekildikleri mutluluk pozları kaldı.

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Hırsızlık ihbarına giderken kazada şehit oldu! Kazada şehit olan polisten geriye tatil pozları kaldı!
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