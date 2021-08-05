Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Milyonların gözü Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’na çevrildi

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, bu hafta yapılacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Güncel olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs tablosunda veriler doğrultusunda kritik toplantıda vaka sayılarının da değerlendirileceği öngörülüyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftanın Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı'nın bu hafta yapılması bekleniyordu. Fakat yangından dolayı toplantının tarihi ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
AŞI YADA TEST: Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.
BELLİ MESLEKLERE ZORUNLULUK: Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.
OKULLAR NE OLACAK?: Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.
SÜRE VERİLECEK: Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. Önce vatandaşa "bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir süre verilecek. Bu süre sonrasında aşı yapanlara yönelik pozitif ayrım tek tek devreye girecek.
ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI: Son birkaç gün içinde gelen günlük vaka sayıları umut verici oldu. Bu rakamlara bakarak salgının artış hızında az da olsa bir yavaşlama görüldü.
ÜÇÜNCÜ DOZ SEFERBERLİĞİ: Son dönemde hastaneye başvurularda 60 yaş üstü çift aşısı olan vatandaşların sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun için 60 yaş üstünün üçüncü doz aşılarını biran önce yaptırmasının sağlanması için de önlemler alınması gündemde.