Kayıp kimlik yenileme - Kayıp ve çalıntı halinde kimlik yenileme nasıl yapılır?

Her vatandaşın sık kullandığı kimlik kartları bazı durumlarda çalınabilir ya da kaybolabilir. Bu gibi durumlarda vatandaşlar ne yapacaklarını ve kayıp kimliklerini nasıl yenileyeceklerini merak etmektedirler. İşte merak edilen sürece ilişkin detaylar...

KAYIP KİMLİK YENİLEME

Bir sebep ile kimlik kayıp edilmesi ya da çalınması durumunda öncelikle kayıp ve çalıntı bildirimi yapılması gerekilmektedir. Kayıp ve çalıntı ihbarı yapıldıktan sonra kimlik kartınız iptal edilecektir. Bu işlemlerin hızlanması adına ALO 199 hattını aramanız doğru bir adım olacaktır. Eğer ALO 199 hattını aramazsanız, bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Daha sonra kayıp kimlik çıkartmak için randevu almak gerekmektedir. Bu randevu için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesinde bulunan "T.C kimlik kartı" bölümüne tıklanıp işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Randevu alındıktan sonra belirlenen gün ve saatte yanınızda bulunması gereken belgeler ile birlikte randevu aldığınız nüfus müdürlüğüne gitmeniz gerekmektedir. Kayıp kimliği yenilemek için gereken belgeler şunlardır:

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 1 adet biometrik fotoğraf.

Kayıp kimlik ücretinin ödendiğine dair belge. (Makbuz ya da dekont)

Nüfus müdürlükleri kimliğinizi kanıtlayan belge isteyebilir bu nedenle bir kimlik.

Bu belgeler ile birlikte belirlenen nüfus müdürlüğüne gidilerek yeni kimlik çıkarabilirsiniz.

KAYIP KİMLİK PARASI NASIL YATIRILIR?

Kimliğiniz kaybolduğunda, yeni kimliğinizin çıkarılabilmesi için yapılması gerekenlerden bir tanesi de kayıp kimlik parasının yatırılmasıdır. Kayıp kimlik parası 2021 yılında şu şekilde belirlenmiştir:

Eğer çipli kimlik kayboldu ise 60 TL

Daha önce çipli kartınız yoksa ve eski kimlik kartınızı kaybettiyseniz 30 TL

Ödemelerin anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir. Bankadan yatıramayacaklar para yatırma işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinden de yatırabilmektedir.