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Giriş Tarihi: 5.8.2021 15:30 Son Güncelleme: 5.8.2021 16:16

Kızlarla buluşmak için Bursa'dan Aydın'a gittiler: Bu yüzden dayak yediler!

DHA
Kızlarla buluşmak için Bursa’dan Aydın’a gittiler: Bu yüzden dayak yediler!

Aydın Efeler’de inanılmaz bir olay yaşandı. Bursa’dan yola çıkıp, kızlarla buluşmak ilçeye giden iki kişi, kundakçı sanıldı. Öfkeli kalabalıktan dayak yiyen ikiliyi, jandarma ekipleri kurtardı. İşte ilginç olayın detayları

Bursa'da yaşayan M.K. (19) ile arkadaşı M.B. (21), dün saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesine 15 kilometre mesafedeki, 414 nüfuslu kırsal Emirdoğan Mahallesi'ne geldi.

10 AAU 758 plakalı otomobildeki M.K. ve M.B.'nin ormanı yakmaya geldiklerini düşünen mahalleli, telefonla haberleşerek toplandı. Kalabalık, durdurdukları otomobile tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 2 genci, öfkeli kalabalığın arasından çıkarıp uzaklaştırdı.



Hırsızlık suçundan 28 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen M.K. ile uyuşturucu kullanmak, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 12 ayrı suç kaydı bulunan M.B., götürüldükleri Aydın Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, kız arkadaşı ile buluşmak için mahalleye geldiklerini söylediği belirtildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kızlarla buluşmak için Bursa'dan Aydın'a gittiler: Bu yüzden dayak yediler!
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