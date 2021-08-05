MEB tarafından alınan başvuruların ardından il dışı öğretmen atama sonuçları için bekleyiş sabah saatlerinden itibaren sona erdi. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda 3 Ağustos tarihine kadar işlemlerini tamamladı. Bu kapsamda "2021 Öğretmen İl dışı atama - tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt buldu. Sonuçların açıklanmasıyla beraber vatandaşlar MEBBİS ekranından sonuçlara ulaşabilecek. İşte İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan açıklamaya göre; İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından 4 Ağustos tarihinde açıklandı.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından az önce erişime açıldı. Adaylar MEBBİS üzerinden veya personel.meb.gov.tr adresi üzerinden İl dışı atama başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilecek.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır