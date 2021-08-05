Selde kaybolan 2 vatandaşın arama çalışmaları sürüyor

Rize'de 14 Temmuz Çarşamba günü etki olan şiddetli sağanak yağmur merkeze bağlı Muradiye Beldesi ve Güneysu ilçesinde sel ve heyelanlara neden olmuştu. Muradiye Beldesi'nde Hacere Mert (75) ve eşi Nuri Cemal Mert (80), Güneysu ilçesinde ise Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali (27) Güneysu'nun Ballıdere köyünde, Adem Yanık Güneysu'nun Asmalı Irmak köyünde olmak üzere toplamda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Halil usta olarak bilinen Hasan Arıcı'yı ve Muradiye beldesinde yıkılan evin önünde sel sularına kapılıp kaybolan Batuhan Delihasan'ı arama çalışması 23 gündür aralıksız devam ediyor. AFAD görevlilerinin dere içerisinde yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ederken, iş makineleri de dere içerisinde bulunan molozları kaldırarak arama çalışmalarını sürdürüyor.