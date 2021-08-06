İstanbul elektrik kesinti listesi: Elektrikler ne zaman gelir? 6 Ağustos Cuma AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesintisi sorgulama

6 Ağustos Cuma AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesintisi sorgulama ile hangi ilçede ne kadar süre elektrik verilemeyeceği anlık olarak öğreniliyor. Bugün için planlanan İstanbul elektrik kesinti listesi haberimizde yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın elektrik hizmetini iyileştirmek amacıyla gerçekleştirdiği planlı kesintilerin yanı sıra arıza kaynaklı kesintiler de yaşanıyor. Bugün Beykoz, Üsküdar, Ataşehir, Arnavutköy, Avcılar gibi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 6 Ağustos Cuma AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesintisi sorgulama
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İPEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ARALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: EMEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÜLDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DEĞER
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÜSTÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BOZAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORHAN VELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: PINARÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DR. GÜROL BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KAMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KARACAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SOYDAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ULUBATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEMERKANT
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: TOPHANELİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: ORD. PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: MAHİR İZ
14:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: SİBEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: SOYAK CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: ERENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: GÜLFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: GÖRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: ŞAHLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: ANIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: BESİM ÇEÇENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: KEBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: MASLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: RAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: İSMETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: ESENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: KAFKAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: AŞIK ŞENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: VAROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: RUŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: GÖRGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: GÜZİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: GÜZELCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: ÜLGEN
NO: 5578316
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 06/08/2021 09:00:00 - 06/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5234324
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1881., 1952., 2033., 2034., UFUK sk bölgelerinde 06/08/2021 09:00:00 - 06/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5192317
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 06/08/2021 09:30:00 - 06/08/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BEGONYA, FULYALI, TUTYA, YENİSÜLÜN sk bölgelerinde 06/08/2021 10:00:00 - 06/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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