İstanbul elektrik kesinti listesi: Elektrikler ne zaman gelir? 6 Ağustos Cuma AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesintisi sorgulama

NO: 5578316



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 06/08/2021 09:00:00 - 06/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5234324



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1881., 1952., 2033., 2034., UFUK sk bölgelerinde 06/08/2021 09:00:00 - 06/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5192317



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 06/08/2021 09:30:00 - 06/08/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BEGONYA, FULYALI, TUTYA, YENİSÜLÜN sk bölgelerinde 06/08/2021 10:00:00 - 06/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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