Öldürülen Özgür Duran kardeşi: Kıyaslamalardan artık bıktık

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından daha önce gözaltına alınan Ümitcan Uygun, yine bir sevgilisi olan Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünün ardından tekrar gözaltına alındı.

Ümitcan Uygun'un gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yine Kadir Şeker dosyası gündeme geldi. Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın ailesi de her olayda bu konunun gündeme getirilmesinden bıktıklarını açıkladı.

Kardeş Niyazi Remzi Duran yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sosyal medyada her olan olaydan sonra Kadir şeker kıyaslaması yapılmasından bıktık artık. Bizde insanız. Olayın içeriğini tam olarak bilmeden konuşup, yorum yapıyorlar. Birilerinin kulaktan dolma bilgileri ile dolduruşa ve galeyana geliyorsunuz. Bunları binlerce kez anlattık. Ülkede her yer yanıyor milletin derdine bakın. Bizim dosyamızda hiçbir şekilde kadına ne fiziksel olarak ne de psikolojik olarak bir şiddet yok. Bunlar resmi rapor ve belgelerle kanıtlı. Bizde bir insanız. Ülkenin bir yerinde cinayet oluyor veya kadına şiddet oluyor hemen bizim dosyamız gündeme getiriliyor. Bizim dosyamız Yargıtay'da. Devam eden adli bir süreç var. Bunları yazarken hiç düşündünüz mü? Hayalleri olan masum ve doktor olmak isteyen adamın elinde bıçağın ne işi var?"