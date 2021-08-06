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Giriş Tarihi: 6.8.2021 22:11

Tarsus Şelalesi’nde yüzmek isteyen çocuk öldü

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus Şelalesi’nde yüzmek isteyen çocuk öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan şelaleye yüzme amaçlı giren 12 yaşındaki bir çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte yüzülmesi ve girilmesi yasak olan Tarsus Şelalesi'nin kayalıklarından suya atlayan Adnan Susan adlı çocuk başını suyun içindeki kayalara çarptı.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düşen çocuğu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sudan çıkartarak 112 Acil servis görevlilerine teslim etti.

Başından yaralanan ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen Adnan Susan yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adnan Susan'ın cesedi otopsiye gönderilirken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Tarsus Şelalesi’nde yüzmek isteyen çocuk öldü
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