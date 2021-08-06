Yine Ümitcan yine şüpheli kadın ölümü

Ankara
'da Aleyna Çakır
adıyla bilinen Sema Esen
'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da ölümüyle uzun süre gündemde kalan ve daha sonra uyuşturucu kullanmayı özendirme suçundan tutuklandığı cezaevinden 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun, yine bir skandal ölümle gündeme geldi. Uygun, evinde ölü bulunan 25 yaşındaki sevgilisi Esra Hankulu
'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Mamak
ilçesinde yaşayan Hankulu, arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C.'yi (20) arayarak babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'te uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu. Ağzından kan gelen kadın için ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri, genç kadının öldüğünü tutanak altına aldı.
YARALAMA YA DA DARP YOK
Kamera kayıtlarında sabah 11.00'de evden çıktığı belirlenen Ümitcan Uygun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hankulu'nun vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp
'ta yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Genç kızın ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada, 3 şüphelinin gözaltı süresinin 4 gün uzatıldığını bildirerek, "Soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.