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Giriş Tarihi: 7.8.2021 13:09 Son Güncelleme: 7.8.2021 13:37

Son dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı!

AJANSLAR
Son dakika: Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı!

Son dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası dün gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denilmişti.

Erol Uygun da emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı!
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