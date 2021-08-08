DASKUT can dostlarımıza can oldu

Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarında orman işletmeleri, güvenlik kuruluşları ve halkın yanı sıra sivil toplum kuruluşları da cansiperane çalışıyor.

60 kişilik ekip ile Muğla'ya gittiklerini belirten DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli, "Orman yangınlarımız sürerken, bizler boş duramazdık. Gün birlik ve beraberlik günü diyerek hemen hayırseverlerden oradaki vatandaşların acil ihtiyaçlarını topladık. Halkımız için gıda, hijyen malzemeleri ile can dostlarımızın tedavi ve mama ihtiyaçlarını toparlayıp, 60 kişilik gönüllü arkadaşlarımız ile Muğla geldik. Yetkililer bizi yangının devam ettiği Milas'a yönlendirdiler" dedi.



"BAYIR KÖYÜNE GELEN İLK VE TEK STK'YIZ"



Milas'ın Bayır köyüne yönlendirdiklerini belirten Meriçli, "Köye gelen ilk ve tek STK'yız. Hayırseverlerden topladığımız çeşitli ihtiyaç maddelerinin bir kısmını Milâs'taki yetkililere teslim ettik. Bir kısmını da köydeki ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Gönüllü arkadaşlarımızın bir kısmı da orman yangınları ile mücadele eden kahraman ormancılara yardım etti. Yorulanların yerine geçtiler, hortum tuttular" diye konuştu.



"CAN DOSTLARIMIZI UNUTMADIK"



Cenabı Allah'ın emaneti olan sessiz kullarını da unutmadıklarını belirten Meriçli, "Gönüllü ekiplerimiz içinde veteriner arkadaşlarımız da bulunuyor. Bu arkadaşlarımız yangından etkilenen can dostlarımızı güvenli bölgeye alıp tedavilerini yaptılar. Düzenli olarak yaralarına bakımını yapıyorlar. Ayrıca yanımızda getirdiğimiz mamaları aç kalmasınlar diye onlara dağıtıyoruz. Şu ana kadar onlarca büyükbaş, küçükbaş ve evcil hayvanlarının bakımını yapıp, yiyecek verdik. Yine yangından etkilenen orman da yaşayan kaplumbağa gibi diğer hayvanlarını da güvenli bölgeye taşıdık, yaralananların tedavilerini yapıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. Bu güzel vatanımız tekrar yeşerecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Buralar imar açılmayacak. Yetkililer sönen yerlerde inceleme yapıyorlar, en kısa sürede ağaçlandıracaklar. Türk halkı kesinlik provokatörlere inanmasın. Türkiye tüm imkanları ile yangın bölgesinde yardım eli uzatmadığı bir kişi dahi yok. Biz burada şahit olduk" dedi.