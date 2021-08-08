TCF Parkur Türkiye Şampiyonası Mersin’de başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve 06-08 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenen "TCF Parkur Türkiye Şampiyonası" 55 sporcunun katılımıyla Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Cimnastik Salonu'nda hız ve serbest Parkur dallarında kadın-erkek gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyona sonunda belirlenecek olan sporcular 09-12 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek olan "Parkur Dünya Şampiyonasında" ülkemizi temsil etme hakkı elde edecekler.

Hız Parkuru yarışmaları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube müdürü Vedat Akyar, TCF genel sekreteri Recep Şahin, Parkur teknik kurul üyeleri Hakan Akdoğan ve Ömer Günyaz tarafından verildi.

TCF Parkur Türkiye Şampiyonası, yapılacak olan Serbest Parkur yarışmalarının ardından sona erecek.

Parkur Türkiye Şampiyonasının ilk günü yapılan hız parkuru sıralaması şöyle oluştu;

HIZ PARKURU GENÇ KADINLAR

1.Doğa Etkiner (Mersin)

2.Zeynep Hatice Yılmaz (İstanbul)

HIZ PARKURU GENÇ ERKEKLER

1.Emre Korkmaz (Bursa)

2.Tuğra Tekeş (Mersin)

3.Eren Demir (Sinop)

HIZ PARKURU BÜYÜK KADINLAR

1.Beyza Günyaz (İstanbul)

2.Esmanur Balgül (Sinop)

3.Sema Fidel Aslan (Bolu)

HIZ PARKURU BÜYÜK ERKEKLER

1.Sarp Eren Odabaş (İzmir)

2.Furkan Karataştan (Yalova)

3.Furkan Durmuşcan (Mersin)