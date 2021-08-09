Çamlıdere’den yangın bölgesine yardım eli

Çamlıdere ilçe Belediyesi ve Cumhurittifakı AK Parti ilçe teşkilatı olarak orman yangın bölgesine gönderilmek üzere nakdi yardım kampanyası yapılarak toplanan meblağ yangın bölgesine ulaştırılmak üzere AK PARTİ Çamlıdere ilçe başkanlığı tarafından Ankara il Başkanlığına ulaştırıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çamlıdere Belediye Başkanı H. Caner Can ormanların önemine vurgu yaparak sözlerine söyle devam etti.

" Geçtiğimiz haftada başlayan ve giderek büyüyen orman yangınlarında memleket olarak hepimizin ciğerleri yandı, yangında ormanlarımızı kaybetmenin yanında çiftçi ve hayvancılık yapan vatandaşlarımızın acısını Çamlıdereliler olarak paylaşıyoruz ve yanlarında olduğumuzu belirtiyorum. Bizler elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız ve yaralarımızı birlikte saracağız. Biz nüfus olarak küçük bir ilçeyiz ama yüreğimiz çok büyük ilk etapta acil olan yardımı toplayarak gönderdik Türkiye'nin neresinde bir afet olursa afetzedelerimizin yanında olamaya devam edeceğiz" dedi.