Kuvvetli yağışlar devam edecek

Doğu Akdeniz
için yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından, Mersin'de gece yarısı etkili olan sağanak yağış, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Bazı noktalarda sürücülerin imdadına polis ve bekçiler yetişti. Ekiplerin yardımıyla itilen araçlar, kaldıkları noktadan kurtarıldı. Sağanak yağış Doğu Anadolu
'da da etkili oldu. Erzincan'da yaklaşık 1 saat yağan fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle bazı köylerdeki sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu
, Karadeniz
, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya
, Bilecik, Afyonkarahisar, Kilis, Elazığ ve Muş çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Adana, Giresun
ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun ve Ordu ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
YILDIRIM CAN ALDI
Bu arada Sivas'ın Gürün ilçesi Karadoruk Köyü'nde kuvvetli yağmur sele neden oldu. Su baskınınauğrayan bir ağırdaki inekler son anda kurtarıldı. Konakpınar Köyü'nde ise yıldırım düştü. Bu sırada arazide bulunan Özgür Özbek (43), yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.