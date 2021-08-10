Tıp öğrencisi Bilge hayalleriyle öldü

Balıkesir'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden 15 kişi, son yolculuklarına uğurlanırken, geride yürek sızlatan hikâyeleri kaldı. Kazada ölenler arasında, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Bilge Toker (24) de vardı. Ablası İlke Toker Önder
gibi doktor olmayı hayal eden Bilge, 6'ncı sınıfa geçerek intern (ön hekim) olmuştu. Annesi Hatice ve babası Hüseyin Toker'i görmek için Ayvalık
'a gidiyordu. Yanında bulunan okul arkadaşı Ayşegül Kısa ise yaralı kurtuldu. Bandırma
'dan da bir arkadaşı Ayvalık'a gelecek, tatil yapacaklardı. Toker, Ayvalık'ta toprağa verildi.
FRANSA'DAN GELDİLER
Fransa
'da yaşayan Sevim Kızılırmak
(52), çocukları Melissa (21) ve Ozan Ahmet (17) ile kızının Arap uyruklu arkadaşı, memleketleri Kocaeli
'nin Körfez ilçesine gelmişti. Tatile gitmek için otobüse binen anne ve 2 çocuğu ölürken, Arap misafirleri yaralı kurtuldu. Kocaeli'ndeki cenaze törenine, Fransa'dan baba Selahattin Kızılırmak ve oğlu Mikail Kızılırmak da katıldı. Ayvalık'ta yakınlarının yazlığına giderken kazada ölen Ahmet Işıklar (54) ile eşi Nilay Işıklar ve Ahmet Yağlıdere (66) Kocaeli'nde toprağa verildi. Şennur Tokur (49), Nurten Eruçar, Feruz Demir ile eşi Kamuran Demir ve Hatice Çelikörs de son yolculuklarına uğurlandı. Akın Duru'nun (35) 9 yıl önce de ağabeyi Ali Duru'nun trafik kazasında öldüğü öğrenildi.