COVID-19 aşısı hafta içi her gün devam ediyor

COVID-19 salgının kontrol altına alınması ve toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için kritik bir öneme sahip olan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi de aşılama faaliyetlerine verdiği desteği sürdürüyor. Bugüne kadar 40 bin dozun üzerinde COVID-19 aşısı yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde COVID-19 aşılamaları hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak devam ediyor.

AŞILAMA SONRASI DA KURALLARA UYULMALI

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, COVID-19'la mücadelede aşılamanın önemine vurgu yaparak, "Toplum bağışıklığına ulaşmak ve salgınla mücadelede başarıya ulaşmak için en etkili yöntem aşılamadır. Hastane olarak toplum sağlığını gözeterek devletimize destek olmaya devam ediyoruz. Halkı ücretsiz ve randevusuz olarak aşılarını yaptırmak üzere hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında hastanelerimize davet ediyoruz. Hastalıktan korunmak için aşı tek başına yeterli olmayacaktır. Aşılama sonrası da virüsten korunmak için sosyal mesafe, maske ve hijyen dikkatinin aynı hassasiyetle devam etmemiz gerekiyor" dedi.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YAPTIRIN"

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ise toplum sağlığı açısından taşıdığı önem nedeniyle COVID-19 aşılama hizmetini tamamen ücretsiz bir şekilde verdiklerini hatırlatarak, "COVID-19 aşısını, hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında randevusuz bir şekilde hastanelerimize gelerek, gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz" dedi. Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, COVID-19 aşısının sadece virüsten korunmak için değil aynı zamanda hastalığın çok daha hafif bir şekilde atlatılmasını sağladığını da söyledi.