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Giriş Tarihi: 11.8.2021 13:10

İki mahallede eş zamanlı kenevir operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
İki mahallede eş zamanlı kenevir operasyonu

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Harbiye ve Kuzeytepe Mahallelerinde yaptıkları iki eş zamanlı operasyonlarda 24 kök Hint keneviri ve 444 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik iki mahallede eş zamanlı operasyon düzenledi. Defne İlçesinin Harbiye Mahallesi'nde U.K. isimli şahsın evine düzenlenen operasyon da boyları 1 metre ile 4 metre arasında değişen 2 adet Kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili U.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Antakya'nın Kuzeytepe mahallesinde A.D. ve S.D. isimli şahısların evlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda evlerin bahçelerinde ekili vaziyette boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen toplam 22 kök kenevir bitkisi ve 444 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. ve S.D. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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İki mahallede eş zamanlı kenevir operasyonu
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