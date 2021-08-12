Fahrettin Koca: Okullarımız zamanında açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Koronavirüs Bilim Kurulu
toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak" dedi. "Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir" diyen Fahrettin Koca, "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var" diye konuştu. Koca sözlerine şöyle devam etti: "Aşı, iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil, toplumsal bir ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR
test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Aşı olmuş 30 milyondan fazla vatandaşı incelediklerini de aktaran Koca, "İnaktif aşı
olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA
aşısı olan vatandaşlarımızda. İlan edilen gruplarda 3. doz aşının yaptırılması son derece önemli ve faydalı olarak belirginleşti" dedi. ANKARA