Son Dakika Haberi - Datça Yarımadası açıklarında deprem! Muğla - Marmaris ile Aydın’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz, Datça Yarımadası açıklarında saat 00:58'de 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.09 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Aydın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA: MUĞLA - DATÇA AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM!

Akdeniz, Muğla - Datça yarımadası açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayıyla ilgili detaylar şöyle;