Menteşe ve Yatağan mücbir sebep hali kapsamına alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Osmaniye'nin Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya'nın Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla'nın Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca verilen olur ile Gelir idaresi Başkanlığı, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde yangın tarihi itibariyle mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunları uygulanması bakımından Menteşe ilçesi için 3 Ağustos 2021 ile 1 Kasım 2021 ve Yatağan için 6 Ağustos 2021 ile 1 Kasım 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmesini uygun bulunduğunu açıkladı.

Buna göre;

-Mücbir sebep halinin başladığı tarihlerden mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken vergi beyannamesi ve bildirimlerin verilme süreleri 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar,

-Mücbir sebep halinin başladığı tarihlerden önce tahakkuk etmiş olup vadesi bu tarihlerden sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi 30.11.2021 günü sonuna kadar,

-Mücbir sebep halinin başladığı tarihlerden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihlerden sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi 30.11.2021günü sonuna kadar,

-Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUH-SGK) ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan edilme süresi 16 Kasım 2021 günü sonuna kadar, ödeme süresi ise 30 Kasım 2021 günü sonuna kadar, (SGK Bildirimlerinin ise yasal süresinde verilmesine devam edilecek olup sadece tahakkuk eden primlerin ödeme süresi 30 Kasım 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ertelenmiştir.

Öte yandan, 2021 yılı 2'nci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecek.