GÜNGÖREN

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KALE, ÇARŞI sk bölgelerinde 14/08/2021 00:00:00 - 14/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, IŞIK sk bölgelerinde 14/08/2021 09:00:00 - 14/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DOLUNAY, 1.FİLİZ, 1.NEHİR ÇIKMAZI, 4.LEYLAK, 6.SÜMBÜL, AVCITEPE, ESEN, MALAZGİRT, MENEKŞE, MERDİVENLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, UZUN, UĞURLU, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YALÇINKAYA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / SAKARYA mah 1.SARMAŞIK, HOYRAT, MİMARSİNAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CEVHER, ORTANCALI, SÖĞÜTLÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YILDIZTABYA, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 14/08/2021 00:05:00 - 14/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-TOMTOM mah KUMBARACI YOKUŞU sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 14/08/2021 09:00:00 - 14/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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