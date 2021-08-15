ABB’de sendika baskısı: 10 binden fazla personel sendikadan istifa ettirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde personele sendika değiştirmeleri yönündeki baskılar gün geçtikçe artıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde HAK-İş'e bağlı Hizmet-İş, Öz Güven-Sen, Öz Sağlık-İş ve Öz Taşıma-İş sendikalarından 10 binin üzerinde personelin istifa ettirildiği ifade ediliyor.

SABAH'a konuşan Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Ali Kayabaşı, "10 Haziran 2021 tarihinden sonra BUGSAŞ A.Ş. başta olmak üzere, BELKA, ANFA Peyzaj ve ANFA Güvenlik'te çalışan işçiler, danışman ve üst yöneticiler tarafından görevlendirildiğini iddia eden kişilerin baskı ve tehditleri sonucu Hak-İş'e bağlı sendikalardan istifaya etmeye mecbur bırakılıyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İş başına gelir gelmez kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye genelge çıkartan tek belediye başkanı benim. Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak dedim. Özgürce herkes kendi sendikasını seçiyor" iddiasında bulunmuştu.

Mehmet Ali Kayabaşı; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sendikal konularda işçilere müdahale edilmeyeceği ile ilgili yazılı genelgesine rağmen, bazı üst düzey yöneticilerin isimleri kullanılarak müdür, şef, amir kişiler aracılığıyla yapılan baskı sonucu işçilerin istifaya zorlandığını söyledi.

Kayabaşı, 2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan işçilerin "Sendikal tercihlerine müdahale olunmayacağı ve işveren vekillerinin sendikal konularda taraf olmaması'' doğrultusunda genelge yayımlayarak tarafsızlığını ilan ettiğini hatırlattı.

Mansur Yavaş'ın, 28 aylık sürede bu genelgeye sadık kalınması konusunda, 27 Mayıs 2021 ve 28 Temmuz 2021 tarihilerinde tüm şirket işçilerinin cep telefonlarına bir mesaj gönderdiğini dikkat çekti.

Kayabaşı, "Bu mesaj ve genelge ortada iken, 10 Haziran 2021 tarihinden sonra BUGSAŞ A.Ş. başta olmak üzere, BELKA, ANFA Peyzaj ve ANFA Güvenlik'te çalışan işçiler, danışman ve üst yöneticiler tarafından görevlendirildiğini iddia eden kişilerin baskı ve tehditleri sonucu Hak-İş'e bağlı sendikalardan istifaya etmeye mecbur bırakılıyor" dedi.

İŞÇİLERE SENDİKANI DEĞİŞTİR TALİMATI

Mehmet Ali Kayabaşı; BUGSAŞ A.Ş. üst düzey yöneticilerinin, birim müdürleri, amir, şef kişileri makamına çağırarak, emrinde çalışan işçilerin HAK-İŞ'e bağlı Öz Taşıma İş Sendikası'ndan istifa ederek Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Demiryol-İş Sendikası'na üye yapmaları için talimat verdiği yönünde ciddi duyumlar alındığını ifade etti.

Kayabaşı, istifa etmeyen işçilerin bizzat amir, şef, müdür vb. üst kadrolarda çalışan kişiler tarafından aranarak istifa etmemeleri durumunda iş yeri değişikliği başta olmak üzere olumsuz durumların meydana gelebileceği yönünde doğrudan veya dolaylı tehditte bulunduklarını söyledi.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Ali Kayabaşı; şunları söyledi:

"Bu kapsamda BUGSAŞ A.Ş. Güvenlik Müdürlüğü emrinde çalışan 600 güvenlik görevlisinin büyük çoğunluğu sistematik baskı ve tehditle 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde Öz Taşıma İş Sendikası'ndan istifa ettirilerek Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Demiryol-İş Sendikasına üye olmuş, istifa etmeyen işçiler ise tek tek aranarak istifaya zorlanmıştır."

"Bunun yanında BUGSAŞ A.Ş. üst düzey yöneticileri, kendi görev ve yetki alanlarında olmamasına rağmen, EGO otobüs bölgelerine giderek, işçilerin HAK-İŞ'e bağlı Öz Taşıma İş Sendikası'ndan istifa ederek Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Demiryol-İş Sendikası' na üye olmaları yönünde beyanlarda bulunmuş, bir sendikadan istifa ederek başka bir sendikaya üye olunması için yönlendirmede bulunan işveren vekillerine karşı direnemeyen sendikamız üyesi işçiler ise iş korkusu ile sendikamızdan zorla istifa ettiklerini tarafımıza beyan etmişlerdir."

"Bu kişilerin işçileri tehdit ederek sendika değişikliği yapmaları konusunda zorladıkları işyerlerinde sesli ve görüntülü kayıt almakta olan kameralara yansımış, idare tarafından kamera görüntüleri alınmış, ancak konu ile ilgili herhangi bir idari soruşturma başlatılmamıştır."

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir bağı bulunmayan İsfendiyar Ekşi isimli bir şahıs, BUGSAŞ AŞTİ İşletme Merkezi Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada tehditler savurmuş ve Mansur Yavaş'ın adına toplantıyı yaptığını, işverenin Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Demiryol-İş Sendikası ile çalışmak istediğini bu nedenle tüm işçilerin Demiryol-İş Sendikası' na üye olması gerektiğini açık açık ifade etmiştir. Bu konuşma ve görüntüler bazı TV kanallarında yayımlanmıştır."

"Bazı idareciler de genelgeye aykırı hareket ederek, Puantaj, Güvenlik Silahlık Odası, Baş şoförlük ve Tren Sürücü Odaları gibi işyerlerine, üyelerin istifa etmesi için dayanışma dilekçeleri koydurarak işçilerin istifa ederek, dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanması için algı oluşturacak fiillerde bulunmuşlardır."

"Mansur Yavaş'ın sendikal tercihlere müdahale edilmeyeceği yönünde yayımladığı ve işçilere SMS olarak gönderdiği metne rağmen, belediye şirketlerinin üst düzey yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ve üyelerimizin anlatımları ile sabit olan durumlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir bağı bulunmayan İsfendiyar Ekşi isimli bir şahsın doğrudan Mansur Yavaş'ın ismini kullanarak işverenin Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Demiryol-İş Sendikası ile çalışmak istediğini bu nedenle tüm işçilerin Demiryol-İş Sendikası' na üye olması gerektiği yönündeki beyanları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, yapılan sendikal baskının ne denli etkili olduğu açıkça görülmektedir."

"Bunları biz söylemiyoruz. İşçiler söylüyor. Baskı nedeniyle istifa eden işçiler tekrar Öz Taşıma Sendikası'na üye olmak istediklerini ancak tehdit edildiklerini söylüyor. Biz bu mücadelede onların yanındayız. Haklarını savunacağız. Rahat ve huzurlu bir iş ortamında çalışmaları için elimizden geleni değil fazlasını yapacağız."

"BUGSAŞ işçisinin yalnız olmadığını herkes bilsin. Sendikamız üyesi işçilere baskı ve tehdit ile sendika değiştirmeye zorlayan tüm kişi ve yöneticiler hakkında, Türk Ceza Kanunun 118. Maddesinde yer alan 'Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu' kapsamında suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyorum."

YAVAŞ'IN, "ÖZGÜRCE HERKES KENDİ SENDİKASINI SEÇİYOR" İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 12 Nisan 2019 tarihli tüm birimlere gönderdiği genelgede, "Çalışanlarımızın sendikalara üye olması ya da üyelikten ayrılmaları konusunda özgür iradelerini kısıtlayacak veya baskı altına alacak eylemlerde bulunduğu tespit edilenler hakkında idari, adli ve hukuki işlem başlatılacağı hususunda bilgilerinize rica ederim" ifadeleri yer almıştı.

Mansur Yavaş, 1 Nisan 2021 tarihinde katıldığı bir özel televizyon kanalında ise, "Seçildiğim ay sendika genelgesi yayınladım. Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak dedim. Özgürce herkes kendi sendikasını seçiyor" iddiasında bulunmuştu.

Mansur Yavaş; 8 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı 1. oturumunda açıklamada bulunmuş, işçilere mobbing yapıldığı ve sendika değiştirmeye zorlandığı iddialarına da cevap vermiş ve "İş başına gelir gelmez kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye genelge çıkartan tek belediye başkanı benim" iddiasında bulunmuştu.

"EKMEKLE OYNAYAN NAMUSSUZDUR, ALÇAKTIR"

Mansur Yavaş; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde 14 Mart 2019 tarihinde açıklamada bulunmuş ve belediye başkanı olduğunda eski çalışanları işten çıkaracağına dair iddialara ilişkin "Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır; bu kadar net" iddiasında bulunmuştu.