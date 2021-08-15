Eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa
'nın Nilüfer
ilçesinde İhsan Meşe (51), öğle saatlerinde evde eşi ve kızıyla tartışmaya başladı. Kızının erkek arkadaşını araması nedeniyle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen ve ava giderken kullandığı pompalı tüfeği alan İhsan Meşe, evin yatak odasına kaçan eşi Pakize (43) ve kızı Nazlı (19) Meşe'ye kurşun yağdırdı. Eşini ve kızını katleden İhsan Meşe daha sonra aynı silahı başına dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, İhsan Meşe ve kızının öldüğünü tespit etti. Ağır yaralı Pakize Meşe
ise kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Bursa'yı sarsan aile katliamının altından erkek arkadaş tartışması çıktı. Baba İhsan Meşe'nin, kızı Nazlı Meşe
'nin görüştüğü erkek arkadaşıyla bir daha görüşmesini istemediği öğrenildi. Babasının onay vermemesine rağmen Nazlı Meşe'nin erkek arkadaşıyla görüşmeye devam ettiği kaydedildi.