ÖTV araç indirimi sonrası Seat Leon fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Seat Leon fiyatları tablosu

ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatlarında ciddi düşüşler meydana geldi. Çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Bu gelişmelerin ardından en ucuz sıfır otomobil fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte Seat Leon sıfır araç fiyatları 2021…