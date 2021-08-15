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Giriş Tarihi: 15.8.2021 23:02 Son Güncelleme: 15.8.2021 23:02

SON DAKİKA! Gürcistan’da şiddetli deprem! Türkiye’de de hissedildi

SON DAKİKA! Gürcistan’da şiddetli deprem! Türkiye’de de hissedildi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Gürcistan Ninotsminda’da 3.6 şiddetinde bir son dakika deprem olayı meydana geldi. Şiddetli sarsıntılardan Türkiye’de merkez üssüne yakın bölgeler de etkilendi. Son dakika Gürcistan deprem olayına ilişkin son dakika detayları.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Gürcistan - Ninotsminda saat 22:42'de 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.50 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye'de de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA: GÜRCİSTAN'DA 3.6 ŞİDDETİNDE DEPREM

Gürcistan'da meydana gelen son dakika deprem olayıyla ilgili detaylar şöyle;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN KONUMU


KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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SON DAKİKA! Gürcistan’da şiddetli deprem! Türkiye’de de hissedildi
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SON DAKİKA