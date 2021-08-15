SON DAKİKA! Gürcistan’da şiddetli deprem! Türkiye’de de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Gürcistan - Ninotsminda saat 22:42'de 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.50 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye'de de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Gürcistan'da meydana gelen son dakika deprem olayıyla ilgili detaylar şöyle;