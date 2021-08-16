Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ünlü müzisyen Zeki Atagür evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 16.8.2021 11:52 Son Güncelleme: 16.8.2021 11:58

Ünlü müzisyen Zeki Atagür evinde ölü bulundu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü müzisyen Zeki Atagür evinde ölü bulundu

Ünlü besteci ve aranjör Zeki Atagür, İstanbul Şişli’deki evinde ölü bulundu. Ünlü müzisyenin yapılan ilk incelemede mutfakta düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu ünlü besteci ve aranjör Zeki Atagür evinde ölü bulundu.

ÜNLÜ MÜZİSYEN HAYATINI KAYBETTİ

59 yaşındaki Atagür, İstanbul Şişlide yaşıyordu. Ünlü müzisyen kızı ve karısıyla bugün sabah 8:30 sıralarında mutfakta olduğu bir anda yere düştü. Düşme sesi binadaki diğer apartman sakinleri tarafından da duyuldu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gitti. Yapılan ilk incelemede ünlü müzisyenin hayatını kaybettiği belirlendi. Zeki Atagür'ün ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü müzisyen Zeki Atagür evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA