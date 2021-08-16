Ünlü müzisyen Zeki Atagür evinde ölü bulundu

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu ünlü besteci ve aranjör Zeki Atagür evinde ölü bulundu.

ÜNLÜ MÜZİSYEN HAYATINI KAYBETTİ

59 yaşındaki Atagür, İstanbul Şişlide yaşıyordu. Ünlü müzisyen kızı ve karısıyla bugün sabah 8:30 sıralarında mutfakta olduğu bir anda yere düştü. Düşme sesi binadaki diğer apartman sakinleri tarafından da duyuldu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gitti. Yapılan ilk incelemede ünlü müzisyenin hayatını kaybettiği belirlendi. Zeki Atagür'ün ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.