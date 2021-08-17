Cevahir AVM çalışma saatleri 2021: Cevahir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Cevahir, her gün alışveriş yapmak için gelen binlerce kişiye hizmet sağlamaktadır. Özellikle ulaşım imkanının bir hayli fazla olması ve konumunun iyi olması nedeniyle en çok tercih edilen alışveriş merkezleri arasında bulunmaktadır. Cevahir AVM açılış kapanış saatleri de en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Belirli saatlere göre plan yapacak olanlar Cevahir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi soruların cevabı için doğru yerdeler. Peki, 2021 güncel çalışma saatleri listesine göre Cevahir AVM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanır?

Cevahir AVM Çalışma Saatleri

İstanbul'un en çok tercih edilen alışveriş merkezleri arasında yer alır. Şişli ilçesinde bulunan AVM'ye özellikle hafta sonu yüzbinlerce kişi alışveriş yapmak için gelmektedir. Birçok kişi planına uygun vakitlerde ihtiyaçlarını karşılamaya gitmeden önce Cevahir çalışma saatleri listesini araştırıyor. Açılış ve kapanış saati için detayları inceleyebilirsiniz.

Cevahir Saat Kaçta Açılıyor?

Alışveriş tutkunlarının gözde AVM'si Cevahir, haftanın yedi günü belirli saatlerde hizmet vermektedir. Bu saatler ise oldukça fazla aranan konular arasında yer alıyor. Cevahir, hafta içi ve hafta sonu saat 10:00'da açılıyor.

Cevahir AVM Saat Kaçta Kapanıyor?

Haftanın yedi günü de sabah saat 10:00'da açılan Cevahir Alışveriş Merkezi, 12 saat boyunca açıktır. 22:00'a kadar burada alışveriş keyfinizi doya doya yaşayabilirsiniz.

Cevahir'e Nasıl Gidilir?

"Şişhane-Taksim-Darüşşafaka" hattında hizmet veren metronun Mecidiyeköy/Şişli durağında indikten sonra "Şişli Çıkışı" kullanılarak Cevahir Avm' ye ulaşılabilmektedir. Metrodan alışveriş merkezi içine doğrudan giriş mevcuttur.

"Avcılar-Zincirlikuyu" veya "Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu-Avcılar" hattını kullanarak Mecidiyeköy durağında indikten sonra kısa bir yürüyüşle Cevahir AVM'ye ulaşabilirsiniz. Alışveriş merkezimiz otobüs duraklarının bulunduğu Mecidiyeköy meydanından sağa dönerek Büyükdere Caddesine geçtikten sonra hemen ileride solda bulunmaktadır.