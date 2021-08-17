Koton çalışma saatleri 2021: Koton mağazaları saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Mağazıcılık ve giyim sektörünün önde gelen markalarından olan Koton hem dünyada hem de Türkiye'de oldukça fazla tercih ediliyor. Özellikle bünyesinde uygun fiyata kaliteli ürünler bulundurması vatandaşların bu mağazaya yönelmesine neden oluyor. Koton firması hem AVM hem de cadde mağazılığı yapmasından kaynaklı olarak çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor. İşte Koton çalışma saatleri 2021...

KOTON ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 | KOTON MAĞAZASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Koton mağazaları hem AVM hem de cadde mağazılığı yapmasından kaynaklı olarak saatler değişkenlik gösteriyor. Caddelerde olan ve AVM'den bağımsız olan mağazalar sabah saat 9.00'da açılıp akşam 21.00'a kadar hizmet veriyor. AVM içerisinde olan mağazalar ise saat 10.00'da açılıp akşam 10.00'da kapanıyor.

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Koton, 1988 yılında İstanbul'da Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti tarafından kuruldu. Asıl meslekleri subay ve öğretmen olan Yılmaz çifti ihraç fazlası ürünleri satmak amacıyla ufak bir dükkân ile ticarete atıldı. Çift, dükkânın büyük ilgi görmesi üzerine mesleklerinden ayrılarak tamamen mağazacılık ve tekstil ile uğraşmaya başladı. 1995 yılında kendi üretimini yapmaya başlayan Koton, ilk yurt dışı mağazasını 1996 yılında Almanya'nın Münih şehrinde açtı. 2015 yılı Aralık ayı itibari 434 mağazası bulunan Koton, Rusya, Almanya başta olmak üzere 28 ülkede mağazalarının 159'u yurt dışında bulunmaktadır.