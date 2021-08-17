Makas atan motorcu yaptığı paylaşımdan yakalandı

Küçükçekmece D-100 karayolu yan yol üzerinde makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye düşürücü hareketler yapan motosiklet sürücüsü o anları kayda alıp sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu sırada sürekli olarak sosyal medya üzerinden de aaştırma yapan Sivil Trafik Ekipleri o videoyu fark edip hemen sürücünün peşine düştü.





Çalışmaların devamında sürücü S.Ö. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye KTK'nın 46/2G (makas atmak) maddesinden bin 339 lira ve 42/11 (Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak) maddesinden bin 339 lira olmak üzere toplamda 2 bin 678 lira idari para cezası uygulandı.





Ayrıca şahsın sürücü belgesi KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edildi. Sürücü S. Ö.'ye TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezine teslim edildi.