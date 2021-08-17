Olivium Outlet Center AVM çalışma saatleri 2021: Olivium saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği alışveriş merkezlerinden birisidir. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Olivium Outlet Center AVM'ye ulaşım imkanları da bir hayli fazladır. Haftanın yedi günü binlerce kişiye hizmet veren Olivium Outlet Center'un 2021 çalışma saatleri de en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Sabah saatlerinde yola çıkmadan önce Olivium Outlet Center saat kaçta açılıyor sorusunun cevabı araştırılırken akşam saatlerinde ise Olivium Outlet Center saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sorular yanıtını arıyor. Peki, Olivium Outlet Center kaçta açılır ve kaçta kapanır? İşte açılış ve kapanış saati

Olivium Outlet Center AVM Çalışma Saatleri

Olivium Outlet Center AVM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre çalışma saatleri için doğru yerdesiniz. Bugün planınızı alışveriş merkezinde geçirmek için yaptıysanız ve açılış kapanış saatleri öğrenmek istiyorsanız hemen ayrıntıları inceleyebilirsiniz. 2021 Olivium Outlet Center AVM çalışma saatleri bilgileri şöyle;

Olivium Outlet Center AVM Saat Kaçta Açılıyor?

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Olivium Outlet Center AVM'ye gitmek isteyenler açılış saatini de merakla araştırıyor. Erken saatlerde ihtiyaçlarını buradan halletmek için yola koyulanlar 10:00'dan itibaren Olivium Outlet Center'a giriş yapabilecekler.

Olivium Outlet Center Saat Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

Hafta içi ve hafta sonu binlerce kişinin tercih ettiği Olivium Outlet Center AVM sabah saat 10:00'da açılırken, 12 saat boyunca açık oluyor. Yani akşam saat 22:00'da kapanıyor. Bu saatten itibaren içeride bulunan tüm mağazalar kasalarını kapatıyor.