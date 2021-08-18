LGS lise 3. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? MEB 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan lise 2.nakil sonuçlarının ardından gözler 3.nakil işlemlerine çevrildi. Bilindiği üzere; iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve açıklanacak olan sonuçların ardından öğrenciler yerleştirilecekler. Hal böyle olunca; "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS lise 3. nakil sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. LGS tercih sonuçları ile ilgili bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtmişti.
İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." demişti.
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Dolayısı ile diğer kademelerde olduğu gibi liseler de 6 Eylül'de açılacak.