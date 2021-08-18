Yanan çam ormanı 8 yılda yenilendi

Muğla
'ya bağlı Milas Ören
'de 2013'te yanan ormanlık alanda yaklaşık 8 ay sonra iyileşme gözlemlendi. Birkaç gün önce çekilen fotoğrafta ise alanın eskisinden daha iyi bir duruma geldiği görüldü. 182 yıldır ormanları koruyan ve geliştiren Orman Genel Müdürlüğü (OGM) dün olduğu gibi bugün de özverili çalışmalarına devam ediyor.
KOZALAK MUCİZESİ
Çam ormanlarının bu kadar hızlı iyileşmesinin nedeni ise kozalaklarında gizli. Çıkan yangından önce dalından fırlayan kozalak ardından ısı ile harekete geçerek yapraklarını açıyor. Adeta acil durum planını devreye sokan kozalak ısıyla açılınca tohumlarını ağacın ötesinde toprağa fırlatıyor. Tohumlar 5 yıl içinde ağaç olarak aynı bölgede boy gösteriyor.
KIZILÇAMLAR 2 METREYE ULAŞTI
Gelinen son durumu fotoğraflayan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar
, "Bu son fotoğrafı dün Milas Ören
'de çektim, 2013 yangın alanını 8 yıl sonra ziyaret edip, alandaki kızılçamların ve diğer maki türlerinin gelişimini izlemek için. Fotoğraflarda referans noktası olarak elektrik direğini alabilirsiniz. Kızılçamlar 2 metre boya ulaşmış durumdalar ve yeni kozalaklarının oluştuğunu gözlemledik" ifadelerine yer verdi.