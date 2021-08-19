Hünkâr Çayırı’na millet bahçesi

Fatih Sultan Mehmed
'in İtalya seferi öncesi otağını kurduğu ve burada vefat ettiği söylenen Kocaeli Gebze
'deki Hünkâr Çayırı'na müze ve millet bahçesi yapılacak.
155 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek proje kapsamında, 4 bin 200 metrekarelik Fatih Sultan Mehmed Han Müzesi
inşa edilecek. Fatih
Sultan Mehmed hakkında bilgilendirici içeriklerin sergileneceği binanın 1800 metrekarelik bölümü dijital müze olarak tasarlanacak.
Fatih'in hayatını, askeri ve kurumsal alandaki başarılarını anlatacak dijital müze, dönemin tüm yönlerini yansıtan simgelerle donatılacak. Millet bahçesi olarak tamamlanacak projede, 500 kişilik kafeterya, gezi ve koşu parkurları, otoparklar, çocuk oyun alanları da yer alacak.