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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Hünkâr Çayırı’na millet bahçesi

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Hünkâr Çayırı’na millet bahçesi

Fatih Sultan Mehmed’in Avrupa seferi öncesi otağını kurduğu Gebze’deki Hünkâr Çayırı’na, cihan imparatorunu anlatan bir müze ve millet bahçesi yapılacak

Fatih Sultan Mehmed'in İtalya seferi öncesi otağını kurduğu ve burada vefat ettiği söylenen Kocaeli Gebze'deki Hünkâr Çayırı'na müze ve millet bahçesi yapılacak.

155 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek proje kapsamında, 4 bin 200 metrekarelik Fatih Sultan Mehmed Han Müzesi inşa edilecek. Fatih Sultan Mehmed hakkında bilgilendirici içeriklerin sergileneceği binanın 1800 metrekarelik bölümü dijital müze olarak tasarlanacak.

Fatih'in hayatını, askeri ve kurumsal alandaki başarılarını anlatacak dijital müze, dönemin tüm yönlerini yansıtan simgelerle donatılacak. Millet bahçesi olarak tamamlanacak projede, 500 kişilik kafeterya, gezi ve koşu parkurları, otoparklar, çocuk oyun alanları da yer alacak.
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Hünkâr Çayırı’na millet bahçesi
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