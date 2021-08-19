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Giriş Tarihi: 19.8.2021 13:02 Son Güncelleme: 19.8.2021 13:03

Şanlıurfa’da acı kaza: Yeni doğan bebek öldü...

DHA
Şanlıurfa’da acı kaza: Yeni doğan bebek öldü...

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde acı kaza... Şarampole devrilen ambulansta yeni doğan bebek yaşamını yitirdi, şoför ve 2 sağlık çalışanı ise yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Viranşehir yolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Ceylanpınar'da yeni doğan bebeği Şanlıurfa'daki hastaneye taşıyan Muhammed Ekinci'nin kullandığı 63 ACP 026 plakalı ambulans, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Ekinci ile sağlık görevlileri Fatih Şengül, Zülkif Olgun ve yeni doğan bebek yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince alınan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan ve sağlık durumu kritik olan henüz adı koyulmamış bebek, kurtarılamadı. Sağlık personelinin tedavisi ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da acı kaza: Yeni doğan bebek öldü...
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