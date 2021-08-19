Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 19 Ağustos Kandilli ve AFAD son deprem listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. Son dönemde özellikle de Akdeniz ve Ege kıyılarında, Muğla Datça'da art arda yaşanan depremlerden dolayı son depremler listesi merak edilirken vatandaşlar en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisini öğrenmek istiyor. İşte son depremler listesi
SON DAKİKA DEPREM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.