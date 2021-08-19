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Giriş Tarihi: 19.8.2021 07:29 Son Güncelleme: 19.8.2021 07:29

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 19 Ağustos Kandilli ve AFAD son deprem listesi

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 19 Ağustos Kandilli ve AFAD son deprem listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem verileri ile son depremler listesi merak ediliyor. Yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği ile ilgili bilgilere erişiliyor. Vatandaşların depreme olan duyarlılığı artarken Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak Ege Denizi üzerinde sarsıntı geldiği biliniyor. İşte 19 Ağustos Kandilli ve AFAD ile meydana gelen son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. Son dönemde özellikle de Akdeniz ve Ege kıyılarında, Muğla Datça'da art arda yaşanan depremlerden dolayı son depremler listesi merak edilirken vatandaşlar en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisini öğrenmek istiyor. İşte son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 19 Ağustos Kandilli ve AFAD son deprem listesi
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