Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 19 Ağustos Kandilli ve AFAD son deprem listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. Son dönemde özellikle de Akdeniz ve Ege kıyılarında, Muğla Datça'da art arda yaşanan depremlerden dolayı son depremler listesi merak edilirken vatandaşlar en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisini öğrenmek istiyor. İşte son depremler listesi