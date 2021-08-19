Uyuşturucu zanlılarına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il genelinde uyuşturucu olaylarının tamamen engellenmesi amacıyla uyuşturucu madde satışı yapan/veya kullanan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLECEK

Durumundan şüphelenilen araç ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 188 gr toz esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında TCK 188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) suçundan gözaltına alınan A.S.B., R.Y., E.U. isimli şahıslar işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.