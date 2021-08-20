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Giriş Tarihi: 20.8.2021

Buraya park yasak diyen esnaf ‘İşgalcilikten’ yargılanacak

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Buraya park yasak diyen esnaf ‘İşgalcilikten’ yargılanacak

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopark tartışmasına son verecek emsal niteliğinde flaş bir dava açıldı.

Savcılık, İstanbul'da dükkânının önüne park ettirmeyen esnafın belediyeden bir izni olmadan kaldırımı işgal etmesini suç saydı. Etiler'de apartman girişinde galericilik yapan Eren San, apartman sakininin kaldırım üstüne park etmesine, "Burası dükkânımıın önü, buraya park edemezsin" diyerek engel oldu. Yargıya intikal eden olayla ilgili bilirkişi atanırken, bilirkişi, ne apartman yönetimince alınmış bir karar ne de belediyece alınmış bir izin olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Bunun üzerine San hakkında 'Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme' suçundan dava açıldı. San hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. San hakkında açılan dava, asliye ceza mahkemesinde görülecek.
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Buraya park yasak diyen esnaf ‘İşgalcilikten’ yargılanacak
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