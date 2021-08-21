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Giriş Tarihi: 21.8.2021 08:41 Son Güncelleme: 21.8.2021 08:41

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 21 Ağustos AYEDAŞBEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 21 Ağustos AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek?

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bugün de planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Arıza ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında, Anadolu ve Avrupa Yakası’nda meydana gelecek kesintiler; AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri sorusuyla araştırıyor. Kesinti yaşayan vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorgusuyla araştırma yapıyor. İşte 21 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı.

İstanbul'da elektrik kesintisi bugün Üsküdar, Tuzla, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece gibi ilçelerde yaşanacak. 21 Ağustos elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranında yer alıyor. Kesinti yaşayan vatandaşların "elektrikler ne zaman gelecek?" sorgusu da böylece yanıt buluyor. İşte AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı.

ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

ÜSKÜDAR

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MENEKŞE (ATA2)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MOR SALKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: VEZİR TOPÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: KALDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KALDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: GÜLŞEFDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BEYAZ KÖŞKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: LEKECİ NURİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: PELESENK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALDIRIM

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: UZUNYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MADEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKBULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TOK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PİRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BASRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MATBAA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYVACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GAZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TARİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SERİNSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: IŞIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TABİAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MORSÜMBÜL

TUZLA

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AVCILAR

MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, MEZARLIK ÜSTÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 21/08/2021 10:00:00 - 21/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKALIN, DUMLU 1, ZEKİ MÜREN sk bölgelerinde 21/08/2021 09:00:00 - 21/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, KİRAZ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah KAYA sk / KANARYA mah ALAKARGA sk / SULTAN MURAT mah KAYA sk bölgelerinde 21/08/2021 09:00:00 - 21/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-KANARYA mah ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 21/08/2021 09:00:00 - 21/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 21 Ağustos AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek?
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