İstanbul'da elektrik kesintisi bugün Üsküdar, Tuzla, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece gibi ilçelerde yaşanacak. 21 Ağustos elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranında yer alıyor. Kesinti yaşayan vatandaşların "elektrikler ne zaman gelecek?" sorgusu da böylece yanıt buluyor. İşte AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı.
ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
ÜSKÜDAR
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MENEKŞE (ATA2)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MOR SALKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: VEZİR TOPÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: KALDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KALDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: GÜLŞEFDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BEYAZ KÖŞKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: LEKECİ NURİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: PELESENK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALDIRIM
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: UZUNYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MADEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AKBULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TOK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PİRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BASRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MATBAA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYVACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GAZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TARİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SERİNSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: IŞIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TABİAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MORSÜMBÜL
TUZLA
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU
AVCILAR
MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, MEZARLIK ÜSTÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 21/08/2021 10:00:00 - 21/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKALIN, DUMLU 1, ZEKİ MÜREN sk bölgelerinde 21/08/2021 09:00:00 - 21/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, KİRAZ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah KAYA sk / KANARYA mah ALAKARGA sk / SULTAN MURAT mah KAYA sk bölgelerinde 21/08/2021 09:00:00 - 21/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-KANARYA mah ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 21/08/2021 09:00:00 - 21/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI