AVCILAR

MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, MEZARLIK ÜSTÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 21/08/2021 10:00:00 - 21/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKALIN, DUMLU 1, ZEKİ MÜREN sk bölgelerinde 21/08/2021 09:00:00 - 21/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, KİRAZ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah KAYA sk / KANARYA mah ALAKARGA sk / SULTAN MURAT mah KAYA sk bölgelerinde 21/08/2021 09:00:00 - 21/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-KANARYA mah ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 21/08/2021 09:00:00 - 21/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI