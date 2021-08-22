Bu ormanda erkeklere yer yok

YAT APARTMANINDA BİR KAT 11 MİLYON DOLAR

Bir yanımız lükse doymuyor. 'Fazlası olamaz herhalde' dediğimiz birçok ürünün akıl almaz seviyelerde daha lüks versiyonları karşımıza çıkıyor. Somnio isimli yat gibi mesela. 2024'te sulara inecek. 220 metreden uzun. Şimdiye kadarki en büyük yat olacak. Aslında bu yat bir yüzen apartman. 6 katlı, 39 dairesi var. Meraklıları için bir daire 11 milyon dolar. Alanlar yatın turlarına ayak uydurmak zorunda. İstedikleri rotaları çizemeyecekler yani. Ama buzulları bile gezebilecekler. Ayrıca apartman sakinleri 7 yıldızlı otel hizmeti alabilecek. Maviliklerde bu denli lüks seyahat olur da karada olmaz mı? Ünlü Fransız tasarımcı Thierry Gaugain, milyarderler için tren tasarlıyor. G Train, 14 vagonlu olacak. 350 milyon dolara mal olacak. Camdan oluşacak vagonların fiyatları henüz açıklanmadı. Ama bu tasarım akıllara Snowpiercer filmini de getirmiyor değil. Küresel ısınmadan dolayı yok olan dünyada birkaç şanslı kişinin binip sürekli dünyada dolaşan trenle yolculuklarının hikayesi...

Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor!

ALZHEİMER'A ÇARE: YENİDEN AŞIK OLMAK

ABD'de yaşayan Peter ve Lisa Marshall çiftinin hikayesi geçtiğimiz günlerde basına yansıdı.

Peter, film izledikleri sırada Lisa'ya dönerek "Keşke evlensek" dedi. Ancak 56 yaşındaki Peter zaten 12 yıldır Lisa ile evli. Yakalandığı erken dönem Alzheimer yüzünden hayat arkadaşı dahil her şeyi unutuyor. Ama bu durum onları yıldırmamış. Kendilerince çaresini de bulmuşlar aslında. Peter her seferinde Lisa'ya yeniden aşık oluyor. Eminim sizin de aklınıza 50 İlk Öpücük filmi geldi. Bu arada eşinin kendisine bir kez daha âşık olma fırsatını kaçırmayan Lisa, evlilik teklifini de kabul etti. Çift geçtiğimiz haftalarda gelinlik ve damatlık giyerek bir kez daha evlendi. Gelen tüm hediyeleri de bağışladılar.