Son dakika haberi: İstanbul’da şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyatta öldü

İddialara göre; Batı Afrika Ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi.