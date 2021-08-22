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Giriş Tarihi: 22.8.2021 07:25

Son dakika haberi: İstanbul'da şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyatta öldü

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika haberi: İstanbul’da şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyatta öldü

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'daki özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe yaşamını yitirdi. Olay İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "Şüpheli Ölüm" olarak geçti. Geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi... İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "Şüpheli Ölüm" olarak işlenen olay Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı.

İddialara göre; Batı Afrika Ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Polisleri tarafından söz konusu hastanede inceleme yapıldı. Simone Bıchara Abibe'nin cansız bedenine de otopsi yapıldı. İstanbul Emniyeti tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Son dakika haberi: İstanbul'da şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyatta öldü
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